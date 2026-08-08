L’eruzione dell’Etna ha costretto la SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, a chiudere lo spazio aereo corrispondente alla nuvola di cenere vulcanica nel settore C1, a sud-ovest dello scalo. Oggi, 8 agosto, gli arrivi sono sospesi fino alle ore 12:00.
Il provvedimento riguarda esclusivamente i voli in atterraggio: le partenze degli aerei già a terra proseguono regolarmente. Chi deve imbarcarsi, quindi, può raggiungere lo scalo nei tempi previsti — chi invece attende un volo in arrivo rischia di trovare ritardi o cancellazioni.
La SAC ha invitato tutti i passeggeri a contattare la propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto, per verificare lo stato effettivo del volo. Aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, con la situazione legata all’evoluzione dell’attività eruttiva e alla dispersione della cenere in atmosfera.