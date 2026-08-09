La Protezione Civile regionale ha emesso per domenica 10 agosto un’allerta meteo di livello verde su tutta la Sicilia per rischio piogge. I fenomeni attesi sono rovesci e temporali a sviluppo pomeridiano, concentrati sui settori interni e appenninici dell’isola, con accumuli generalmente deboli e localmente moderati.

Il motivo è il solito di questa stagione: l’anticiclone subtropicale tiene salda la presa sull’isola, ma il calore accumulato nelle ore centrali della giornata innesca instabilità sulle aree interne. Chi è in montagna o nell’entroterra nel pomeriggio deve aspettarsi cielo che si copre rapidamente e possibili rovesci.

Lungo le coste la situazione è diversa. Il disagio da caldo — classificato come elevato o molto elevato — resta invariato, con temperature superiori alle medie stagionali. La mattinata sarà parzialmente nuvolosa sui versanti settentrionali, ma senza precipitazioni significative.

I venti soffieranno da nordovest, deboli o localmente moderati sul Canale di Sicilia, deboli sul Tirreno, con correnti nordorientali deboli sull’alto Ionio. I mari si manterranno poco mossi, con lo Stretto di Sicilia e lo Ionio localmente mossi.

L’allerta verde è il livello minimo della scala della Protezione Civile e non comporta misure restrittive: segnala un rischio ordinario che richiede la normale attenzione, in particolare per chi si sposta nelle aree interne nelle ore pomeridiane. (Fonte: Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Sicilia — bollettino meteo del 9 agosto)