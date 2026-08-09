Martedì 11 agosto le sedi AVIS di Modica apriranno per una seduta straordinaria di donazione del sangue, nell’anniversario esatto dell’omicidio del professor Paolo Giaccone: il medico legale palermitano ucciso dalla mafia nel 1982 per essersi rifiutato di falsificare una perizia. L’iniziativa fa parte di un programma promosso da AVIS Regionale Sicilia, su proposta del presidente Salvino Calafiore, che dedica l’intero mese di agosto alla sua memoria.

Giaccone non era soltanto un ordinario di Medicina Legale all’Università di Palermo. Dirigeva anche il Centro Trasfusionale del Policlinico, gestito da AVIS — un centro che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 1963 insieme al professor Ideale Del Carpio. È quel legame diretto con il mondo della donazione a rendere la scelta simbolicamente significativa.

La mattina dell’11 agosto 1982, prima ancora di entrare nell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico universitario, Giaccone fu raggiunto e ucciso dal killer mafioso Salvatore Rotolo, della famiglia di Corso dei Mille. Il movente era la sua integrità professionale: si era rifiutato di alterare una perizia su un’impronta digitale che avrebbe scagionato Giuseppe Marchese, uno dei sicari della strage di Bagheria del 25 dicembre 1981. Cosa Nostra non lo perdonò.

Il Direttivo regionale ha deliberato di intensificare le raccolte lungo tutto il mese. L’11 agosto, giorno dell’anniversario, sarà il momento più significativo: tutte le Unità e i Punti di raccolta AVIS in Sicilia terranno sedute straordinarie di prelievo in contemporanea.

«Quella del professor Giaccone è una testimonianza che, come AVIS, sentiamo il dovere di custodire e raccontare — dichiara il Direttivo di AVIS Modica —. Non fu soltanto un medico rigoroso, ma un uomo che pagò con la vita la propria integrità, senza mai scendere a compromessi. Per questo l’11 agosto sarà per noi una giornata speciale, interamente dedicata alla sua memoria: un modo concreto per dire che il suo esempio continua a generare vita, proprio come il gesto di chi dona il sangue. E sarà tutto agosto, non solo un giorno, a portare il suo nome».

AVIS Modica invita i cittadini a presentarsi nelle sedi di raccolta martedì 11 agosto e nel corso delle prossime settimane.