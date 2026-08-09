Quasi quattromila chilometri a piedi, da Scicli fino a Santiago de Compostela — con appendice a Finisterre, sulla costa atlantica della Galizia. Antonio Giannone, conosciuto sui social come Camminanto, racconterà sabato 22 agosto la sua impresa a partire dalle 19.30 in via Mormino Penna, davanti al Municipio di Scicli.

L’evento era stato previsto inizialmente al chiostro del Carmine. Le richieste di partecipazione sono state così numerose da rendere quella sede insufficiente, e il sindaco Mario Marino, insieme all’assessore Giuseppe Mariotta e alla Fondazione Confeserfidi, ha deciso di spostarlo in piazza aperta — con il palazzo comunale come sfondo.

Il titolo dell’incontro è Da Scicli a Santiago di Compostela a piedi, racconto di un Cammino. Giannone ripercorrerà più di quattro mesi di marcia: verso nord lungo la penisola italiana, attraverso la Francia, fino in Galizia. Un percorso che unisce la punta meridionale della Sicilia al sagrato della cattedrale di Santiago, tra le mete di pellegrinaggio più antiche d’Europa.

A introdurre la serata sarà il sindaco Marino. Poi la parola passerà a Camminanto, per quello che gli organizzatori descrivono come un racconto di emozioni, fatiche fisiche, scoperte e incontri lungo la strada.

L’evento è promosso dal Comune di Scicli, da Confeserfidi e dalla Fondazione Confeserfidi. L’ingresso è in via Mormino Penna.