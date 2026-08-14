È morto il dottor Vincenzo Carnemolla, 66 anni medico di medicina generale a Scicli, figura conosciuta e stimata in tutto il territorio ibleo. La notizia è circolata venerdì 14 agosto, suscitando un’ondata di messaggi di cordoglio da parte di colleghi dell’ASP di Ragusa, amministratori locali e pazienti che lo avevano avuto come punto di riferimento per anni.

Carnemolla non era solo il medico di famiglia a cui ci si rivolgeva per una ricetta o un consiglio: la sua carriera si era sviluppata su più fronti, tutti orientati all’emergenza e alla cura diretta delle persone.

Per anni aveva prestato servizio come medico del 118, il sistema di emergenza territoriale che richiede prontezza di risposta e capacità di lavorare sotto pressione. Parallelamente, era stato un riferimento stabile al PTE — il Presidio Territoriale di Emergenza dell’ospedale Busacca di Scicli — garantendo assistenza nelle situazioni di maggiore criticità per la cittadinanza.

In passato anche odontoiatra. Il suo studio a Marina di Ragusa era conosciuto ben oltre i confini di Scicli: una seconda professione esercitata con la stessa continuità e attenzione che aveva caratterizzato il suo lavoro sul territorio.

«Con la scomparsa del dottor Carnemolla perdiamo non solo un professionista eccezionale e versatile, ma un uomo buono, sempre disponibile e profondamente legato al suo lavoro e ai suoi pazienti», si legge tra i messaggi che in queste ore stanno raggiungendo la famiglia.

I funerali non sono ancora stati annunciati pubblicamente.