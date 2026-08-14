Ragusa dà l’ultimo saluto a Rosa Girlando. I funerali sono in programma oggi, venerdì 14 agosto alle 10, nella chiesa di San Pio X, dove familiari, amici e quanti le hanno voluto bene potranno partecipare all’ultimo saluto.

Nel manifestino funebre una frase racconta la lunga battaglia affrontata da Rosa Girlando: «E tu ora sei libera di volare, troppo a lungo hai lottato col tuo guscio mortale». Parole che richiamano la malattia contro cui aveva combattuto e che non le ha lasciato scampo.

La notizia della sua morte, avvenuta in giovane età, ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Ragusa si stringe attorno ai suoi cari nel giorno dei funerali.