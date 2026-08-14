Due uomini sono stati arrestati a Ispica con undici chilogrammi di cocaina nascosti in un appartamento che usavano come deposito. A fermarli, nella provincia di Ragusa, sono stati i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, impegnati nei controlli estivi contro i traffici di droga nelle zone turistiche della Sicilia orientale.

L’appartamento era finito nel mirino dopo che i militari avevano notato movimenti sospetti nei dintorni. L’osservazione è durata il tempo necessario a raccogliere abbastanza elementi: poi è scattata la perquisizione.

Dentro c’erano i due indagati — 47 e 49 anni — e dieci panetti di cocaina pura, confermata dal narcotest sul posto. Trovati anche un bilancino di precisione, il materiale per tagliare e confezionare la sostanza e 2.250 euro in contanti.

Secondo le stime della Guardia di Finanza, quella partita avrebbe potuto generare circa due milioni di euro di proventi illeciti una volta immessa nelle piazze di spaccio locali.

Il Tribunale di Ragusa ha convalidato arresti e sequestro su richiesta della Procura. I due si trovano ora nella Casa circondariale iblea, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sono indagati, la presunzione di innocenza vale fino a sentenza definitiva.