Il Movimento 5 Stelle di Modica chiede un intervento dell’amministrazione comunale per piazza Corrado Rizzone, a Modica Bassa, segnalando condizioni di incuria in una delle aree frequentate del centro cittadino. Tra le criticità indicate dal gruppo ci sono aiuole prive di manutenzione, sedili in legno danneggiati, vasi in plastica rotti e strutture non rimosse da vecchie attività commerciali.

La richiesta riguarda anche la rimozione di pali e materiali lasciati nell’area, che il M5S considera potenzialmente pericolosi per bambini e passanti. Il gruppo sollecita inoltre una pulizia straordinaria, la piantumazione di nuovi fiori e il ripristino delle due fontane: quella al centro della piazza e quella davanti alla statua della Madonna dell’Immacolata.

A intervenire è Piero Bellaera, coordinatore del gruppo cittadino del M5S, che chiede «un intervento immediato da parte della giunta e del Sindaco per restituire decoro all’area». Nel dettaglio, il movimento sollecita «la rimozione immediata di vasi rotti, pali e materiali abbandonati, la pulizia straordinaria e la piantumazione di nuovi fiori nelle aiuole».

Bellaera richiama anche l’attenzione sulle fontane della piazza e su quella collocata davanti alla statua della Madonna dell’Immacolata, indicata come simbolo del quartiere. Il M5S contesta all’amministrazione il mancato rispetto delle promesse elettorali sull’attenzione al decoro urbano.

Nel caso in cui il Comune non intervenisse, il gruppo si dice pronto a coinvolgersi direttamente nella cura dell’area. «Se il Comune dichiara la propria incapacità nel gestire questi interventi, ci dia formalmente l’autorizzazione: saremo noi cittadini a prenderci cura della nostra città, pulendo e piantando fiori dove oggi ci sono solo incuria e degrado», ha dichiarato Bellaera.