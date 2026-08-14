L’attività eruttiva dell’Etna e la contestuale emissione di cenere vulcanica hanno portato alla chiusura degli spazi aerei corrispondenti ai settori C1 e B3 e alla sospensione dei voli in arrivo e in partenza all’aeroporto di Catania. Lo stop resterà in vigore fino alle ore 2:00 di sabato 15 agosto, ora locale.
La sospensione riguarda sia le partenze sia gli arrivi: i passeggeri con un volo previsto nelle prossime ore dovranno quindi controllarne lo stato prima di raggiungere lo scalo.
La società di gestione dell’aeroporto invita i viaggiatori a verificare direttamente con la propria compagnia aerea eventuali cancellazioni, ritardi o modifiche operative prima di recarsi a Catania. Sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.