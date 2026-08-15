Proviene dalla Questura di Perugia il Commissario Capo della Polizia di Stato, dr.ssa Desiré Anzalone, giunta in questo capoluogo nei giorni scorsi. Nata a Catania, classe 1992, la Dr.ssa Anzalone, nell’anno accademico 2016/2017, si è laureata in giurisprudenza all’Università degli Studi di Catania. Dopo la laurea ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Catania.

Vincitrice del concorso pubblico, è entrata nei ruoli della Polizia di Stato nel 2021, frequentando il 110° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia.

Durante il corso ha conseguito il Master di II livello in Diritto, Organizzazione e Gestione della Pubblica Sicurezza presso l’Università la Sapienza di Roma.

Al termine del corso di formazione è stata assegnata alla Questura di Imperia, dove ha assunto l’incarico di Funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto e Portavoce del Questore.

Nel 2024 è stata assegnata alla Questura di Perugia dove ha ricoperto l’incarico di Funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto e successivamente Vice Dirigente della Divisione Anticrimine.