L’aeroporto di Catania-Fontanarossa ha sospeso tutte le attività di volo, in arrivo e in partenza, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e della conseguente emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Lo stop, disposto dalla Sac (Società Aeroporto Catania), ente gestore dello scalo, riguarda gli spazi corrispondenti ai settori C1 e B3 e resterà in vigore fino alle 15:00 di sabato 15 agosto.

Non si tratta della cancellazione di qualche volo isolato: per l’intera giornata di domani nessun aereo potrà atterrare o decollare da Fontanarossa. La stessa Sac avverte che nelle prossime ore diffonderà nuovi aggiornamenti, il che lascia aperta la possibilità che i termini della chiusura vengano rivisti, sia in anticipo che con una proroga.

Chi ha un volo in programma da o per Catania nelle prossime ore è invitato a verificare lo stato del proprio collegamento direttamente con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto. La raccomandazione vale sia per chi deve partire sia per chi attende un arrivo, viste le ripercussioni che le nubi di cenere possono avere sulla visibilità e sulla sicurezza delle manovre di volo.

Lo spazio aereo sopra lo scalo resta sotto osservazione in base all’evoluzione dell’attività del vulcano.