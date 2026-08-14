Vittoria piange la scomparsa di Daniela Bonaccorso, morta a 31 anni. I funerali si terranno sabato 15 agosto alle 11:00 nella Chiesa di Santa Maria Goretti.
Il corteo funebre partirà da via Cassarà alle 10:30, mezz’ora prima della cerimonia. La notizia diffusa oggi sui social tramite il manifesto funebre ha scosso la città . Tanti i messaggi di cordoglio per la giovane vittoriese.
Ecco alcuni messaggi:”Mi dispiace dispiace tantissimi – scrive Loredana- ancora così giovane ..le mie più sentite condoglianze alla famiglia”
“Condoglianze vivissime a tutta la famiglia – scrive Augusto – non si può leggere o sentire dire di una morte di una ragazza così giovane, riposa in pace”
“Noo un’altra giovine, – scrive Gerry – ma che sta succedendo? Dio ti benedica dolce Angelo, condoglianze alla famiglia”;
Nel manifesto funebre si legge: “Ad annunciare la morte della giovane sono stati i genitori, i fratelli Carmelo e Andrea, Chiara e la piccola Clarissa, insieme a zii, cugini e amici.
Una seconda cerimonia, una Santa Messa in suffragio di Daniela, è fissata per lunedì 17 agosto alle ore 19:00.
La famiglia ha chiesto di essere dispensata dalle visite di condoglianze nei giorni precedenti al funerale. Al posto dei fiori, ha domandato di destinare eventuali offerte a opere di bene.