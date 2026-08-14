Un uomo è stato colpito da un arresto cardiaco nel primo pomeriggio di venerdì 14 agosto sulla spiaggia della riviera Lanterna, a Scoglitti, frazione di Vittoria. Erano circa le 14:30 quando l’uomo ha perso conoscenza sotto gli ombrelloni: a soccorrerlo, prima ancora dell’arrivo dei sanitari, sono stati tre medici rianimatori che si trovavano in spiaggia per caso, a pochi metri di distanza.

I tre, in vacanza a Scoglitti, hanno riconosciuto i segni dell’arresto cardiaco e sono intervenuti senza attendere l’ambulanza. Hanno steso l’uomo sulla sabbia e avviato subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare, alternandosi nei ruoli mentre intorno si radunavano altri bagnanti.

Le compressioni toraciche e la ventilazione sono andate avanti per quasi cinquanta minuti, senza interruzioni. I tre medici si sono dati il cambio per non perdere ritmo ed efficacia, riuscendo a mantenere attive le funzioni vitali dell’uomo fino a quando non ha ripreso conoscenza.

Sul posto è arrivata in pochi minuti l’ambulanza del 118 postazione di Scoglitti. Il personale sanitario ha preso in carico il paziente, proseguendo le cure avviate dai tre bagnanti-medici e stabilizzandolo per il trasporto.

L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove è stato ricoverato per gli accertamenti del caso.

Al termine dell’intervento, sulla spiaggia è scattato un applauso spontaneo dei presenti, rivolto ai tre medici e all’equipaggio del 118 che si erano alternati per quasi un’ora tra la sabbia e la barella. (Foto Franco Assenza)