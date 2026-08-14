Quattro persone sono rimaste ferite, alcune in modo serio, in un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili nella tarda mattinata di venerdì 14 agosto lungo la statale Ragusa-Catania, in un tratto dell’arteria segnalato come particolarmente trafficato. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro tra i tre veicoli.

Prima ancora dell’arrivo dei mezzi di soccorso, a intervenire sui feriti è stato un infermiere che percorreva lo stesso tratto di strada per accompagnare un paziente verso l’ospedale ragusano. L’operatore sanitario si è fermato, ha raggiunto le vetture coinvolte nello scontro e ha prestato i primi soccorsi, contribuendo a stabilizzare alcune persone in attesa dell’arrivo delle ambulanze.

Le tre auto coinvolte hanno riportato danni ingenti nell’urto. Il traffico è rimasto bloccato nel tratto interessato per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e alla rimozione dei veicoli, mentre gli automobilisti in transito hanno dovuto rallentare o attendere la riapertura della carreggiata. Tra i quattro feriti, alcuni versano in condizioni più gravi di altri.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che dovranno stabilire le cause dello scontro tra i tre mezzi. (Foto Assenza)