Sono ripresi da oggi, venerdì 14 agosto 2026, i voli in partenza e in arrivo dall’aeroporto di Comiso. Lo ha reso noto SAC, la società che gestisce gli scali di Catania e Comiso, comunicando il ripristino delle attività di volo dopo lo stop imposto dalla contaminazione dell’infrastruttura aeroportuale causata dall’attività eruttiva dell’Etna.

Chi ha un volo prenotato in partenza o in arrivo da Comiso non può però dare per scontato che tutto proceda secondo l’orario originario: SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto. La società fa sapere che nel corso della giornata potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti sulla situazione operativa dello scalo.

La contaminazione che aveva bloccato i voli è legata alla cenere vulcanica prodotta dall’Etna, che in fase di attività eruttiva può depositarsi su piste e piazzali rendendo necessaria l’interruzione delle operazioni per motivi di sicurezza fino al completamento delle bonifiche. Per Comiso, scalo che serve il territorio ibleo, lo stop ha significato nelle ultime ore l’impossibilità di far transitare aerei in un senso e nell’altro.

Resta il consiglio pratico per chi deve volare da o per l’aeroporto ibleo nei prossimi giorni: controllare lo stato del volo sul sito o tramite l’app della propria compagnia aerea prima di lasciare casa, per evitare spostamenti a vuoto in caso di nuove variazioni legate all’evoluzione dell’attività vulcanica.