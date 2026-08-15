Lunedì 17 agosto, alle 11, l’assessore alle Manutenzioni Piero Armenia effettuerà un sopralluogo allo stadio Pietro Scollo di Modica insieme ai responsabili e ai tecnici della ditta incaricata dei lavori necessari per aprire la curva destinata a ospitare le tifoserie avversarie nel prossimo campionato di Serie D del Modica Calcio.

L’apertura del settore richiederà prima l’avvio degli interventi previsti e poi il confronto con i soggetti competenti per la sicurezza e l’agibilità della struttura. L’obiettivo è rendere nuovamente utilizzabile la curva dopo circa 20 anni di attesa.

«Lunedì prossimo, 17 agosto, alle 11 del mattino, sarò in sopralluogo allo stadio Pietro Scollo con i responsabili e i tecnici della ditta incaricata dei lavori per aprire la curva destinata ad ospitare le tifoserie ospiti nel prossimo campionato di Serie D del Modica calcio», ha dichiarato Piero Armenia, assessore alle Manutenzioni.

Secondo Armenia, gli interventi saranno avviati in tempi celeri. «In stretto accordo e contatto con quanti sovrintendono alla sicurezza e all’agibilità della struttura, potremo aprire per la prima volta la curva dopo 20 anni di attesa».