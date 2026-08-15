Marina di Ragusa ospita il 18 e 19 agosto 2026 il Leapmotor Vertical Summer Tour, il villaggio itinerante di sport, musica e animazione realizzato in collaborazione con Radio Deejay. Le due giornate di show, a ingresso gratuito, si tengono sulla Spiaggia della Dogana e portano sul litorale ibleo il dj Prezioso e il conduttore Rudy Zerbi, volto di «Amici» e «Tu si que vales» e voce storica di Radio Deejay.

Il programma parte in realtà un giorno prima. Lunedì 17 agosto, alle ore 19, il Mercato del Porto Turistico di Marina di Ragusa ospita l’incontro con la stampa «Vertical Sunset Media», con la partecipazione dello stesso Zerbi. Da quell’appuntamento prende il via il fine settimana di spettacoli sulla Spiaggia della Dogana, dove Prezioso e Zerbi si alterneranno sul palco per due giornate di musica e animazione.

La tappa ragusana del tour è patrocinata dalla Regione Siciliana, dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dal Comune di Ragusa. È la prima volta che il villaggio itinerante, presentato dagli organizzatori come il più grande del genere in Italia, sceglie il litorale di Marina di Ragusa come tappa.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha commentato l’arrivo della manifestazione: «Ospitare per la prima volta a Marina di Ragusa il Vertical Summer Tour, il più grande villaggio itinerante d’Italia, rappresenta una nuova opportunità per valorizzare il nostro territorio con un evento iconico e di grande richiamo. Alla Spiaggia della Dogana, il 18 e 19 agosto, vivremo un appuntamento che unisce sport e intrattenimento, arricchito dalla presenza di due autentici punti fermi della musica come Prezioso e Rudy Zerbi: l’attesa è alta.»

Sostegno arrivato anche dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. La presidente Maria Rita Shembari ha dichiarato: «I grandi eventi sostenuti dal LCC hanno la capacità di accendere riflettori importanti sulle nostre zone costiere, promuovendo spiagge e natura di straordinaria bellezza. È per me, in qualità di presidente, un vero onore nonché un reale piacere sapere che Marina di Ragusa sarà il nome di un luogo bellissimo, che risuonerà su uno dei più importanti media nazionali.»

La tappa di Marina di Ragusa arriva dopo altri due appuntamenti che nel 2026 hanno coinvolto le spiagge iblee: la Tappa Gold del Campionato Nazionale di Beach Volley a Marina di Modica e le finali scudetto di Beach Soccer a Scoglitti, frazione di Vittoria, entrambe trasmesse in diretta da Rai e Sky. Lo ha ricordato Ignazio Abbate, presidente della Commissione Affari Istituzionali dell’Ars: «Con la tappa ragusana del Vertical Summer Tour andiamo a chiudere idealmente il trittico di grandi eventi che hanno visto coinvolti i tre comuni più grandi dell’area iblea, Modica, Vittoria e ora, appunto, Ragusa.»

Abbate ha indicato in Flavio Gallarato e Fabio Nicosia — quest’ultimo ideatore del progetto «Sabbie di Sicilia», che ha unito sport e spettacolo sulle coste iblee — i responsabili dell’organizzazione. «E mentre ci prepariamo a vivere il Vertical Tour, siamo già al lavoro per gli eventi del 2027», ha aggiunto.