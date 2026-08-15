Una ragazza di 13 anni è morta dopo essere caduta dal nono piano di un palazzo in via dei Nebrodi, a Palermo. L’episodio, come scrive Ansa, è avvenuto nella mattinata di oggi 15 agosto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di soccorrerla senza riuscire a salvarle la vita.
Sulla dinamica della caduta sono in corso le indagini della polizia. Nell’area sono intervenuti anche gli specialisti della polizia scientifica per gli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto.(Fonte Ansa)