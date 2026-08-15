Ferragosto in musica a Ispica con il concerto di Silvia Mezzanotte in programma stasera alle 21.30 in piazza Unità d’Italia. L’ex voce dei Matia Bazar arriva in città con il tour 2026, accompagnata da una band di quattro musicisti, per una serata di Ferragosto dedicata ai successi della sua carriera e al repertorio che ha segnato gli anni trascorsi con il gruppo.

Il programma attraversa brani come «Brivido caldo», «Vacanze Romane», «Cavallo Bianco», «Ti sento» e «Messaggio d’amore», insieme alle canzoni degli album solisti e ad alcune cover di cantautori italiani, tra cui «La Cura» e «Non abbiam bisogno di parole».

Sul palco con Mezzanotte ci saranno Riccardo Cherubini alle chitarre e alla tromba, Antonio Lusi al basso, Andrea Flaminio alle tastiere e Claudio Del Signore alla batteria e alle percussioni. Il concerto inizierà alle 21.30 in piazza Unità d’Italia.