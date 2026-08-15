Sampieri approda su Rai Uno mercoledì 26 agosto alle ore 12: la trasmissione Camper Osteria Italia, condotta da Giuseppe Calabrese, trasmetterà quel giorno un servizio girato lo scorso luglio sulla spiaggia sciclitana e sulla Fornace di Punta Pisciotto.

Il servizio è stato realizzato sulla scogliera di Punta Pisciotto, dove la troupe ha documentato come quel tratto di costa si presti a una lezione di yoga e a una di pilates. Non un semplice reportage di viaggio, dunque, ma un racconto in cui il paesaggio diventa scenario attivo — e la Fornace, monumento industriale liberty affacciato sul mare, fa da sfondo.

Ad accogliere la troupe Rai a luglio era stata la Scicli Film Commission, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana. Il sindaco di Scicli Mario Marino ha dato notizia della messa in onda.

Camper Osteria Italia è in onda sulla rete ammiraglia della Rai dal lunedì al venerdì alle 12. La puntata del 26 agosto sarà quindi raggiungibile su Rai Uno a quell’orario e disponibile sulla piattaforma RaiPlay.

La trasmissione arriva a distanza di soli sette giorni da un altro passaggio televisivo nazionale: Sky Tg 24 aveva collegato in diretta da Sampieri il sindaco Marino, in piedi sulla Casa Gialla sul Molo, per parlare della bellezza del litorale. In quella occasione era stato affrontato anche il tema della nidificazione delle tartarughe caretta caretta, i cui nidi vengono monitorati e custoditi dalla sezione locale del WWF. La spiaggia di Sampieri è certificata Bandiera Blu e Bandiera Verde, quest’ultima riconoscimento che attesta la sicurezza del mare per i bambini.