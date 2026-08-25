Marina di Ragusa piange la scomparsa di Giuseppe Damasco, morto all’età di 63 anni. Il funerale si terrà oggi, martedì 25 agosto, alle 16, nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo.

L’uomo lascia la moglie. Alla famiglia sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio da parte della comunità di Marina di Ragusa, che nelle ultime ore si è stretta attorno ai familiari.

Tanti i messaggi postati sui social per ricordare il 63enne, eccone alcuni: “Ci siamo svegliati con una brutta notizia. Ho avuto la fortuna di conoscere 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐬𝐜𝐨 – scrive Nunzio – e di apprezzarne sempre la disponibilità, la passione e lo straordinario attaccamento alla squadra. Sono vicino alla sua famiglia in questo momento di dolore. Da Giuseppe ho imparato tanto, soprattutto attraverso il suo modo di essere tifoso, appassionato e sempre presente al seguito della squadra, con una disponibilità che non è mai venuta meno, in ogni necessità. Se ne va troppo presto una persona che ha dato tanto alla sua squadra e a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo”.

“Ciao Peppino, – scrive Giuseppe – condoglianze alla famiglia”.

“Mi dispiace – scrive Claudio – una persona per bene”.