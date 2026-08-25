Caltagirone, in provincia di Catania, piange un ragazzo di 19 anni, Sebastiano, morto nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 agosto 2026 in un incidente stradale. Il giovane viaggiava a bordo del proprio scooter lungo via Bouganvillea, intorno alle 4, quando per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo.

Il diciannovenne è caduto rovinosamente sull’asfalto e ha riportato ferite che si sono rivelate fatali: nonostante l’intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo.

Restano da ricostruire nel dettaglio le circostanze dell’incidente. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a stabilire che cosa abbia provocato la perdita di controllo dello scooter e a chiarire l’esatta dinamica di quanto avvenuto lungo via Bouganvillea.

La notizia della morte di Sebastiano si è diffusa rapidamente in città. Non è stata ancora resa nota la data dei funerali.