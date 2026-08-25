Brutto incidente oggi pomeriggio a Vittoria. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate sulla Sp 16 in direzione Sp31 nei pressi di una curva nella zona del consorzio agrario. L’impatto tra i due veicoli è avvenuto intorno alle 17. Secondo le prime informazioni nello scontro sono rimaste ferite due persone, soccorse dalle ambulanze del 118 di Vittoria e di Scoglitti. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.
Sul posto, insieme al personale sanitario, sono attese le pattuglie incaricate di effettuare i rilievi, indispensabili per ricostruire la dinamica dell’impatto tra le due vetture. Le condizioni dei due feriti non sono state ancora comunicate.
Ingenti i danni riportati da entrambe le auto coinvolte nello scontro. Restano da accertare le responsabilità dell’incidente, così come l’entità esatta delle lesioni riportate dai due feriti. (Foto Assenza)