SAC, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, annuncia l’attivazione di un nuovo collegamento diretto tra Catania e Newark/New York operato da United Airlines che partirà il 28 maggio 2027 con quattro frequenze settimanali per tutta la stagione estiva.

Si tratta di un ulteriore risultato del lavoro portato avanti da SAC per il potenziamento della rete di collegamenti internazionali dell’Aeroporto di Catania che consolida così la presenza dello scalo etneo nel mercato americano. Il nuovo collegamento si aggiunge infatti alle rotte già attivate con successo verso il Nord America, con i voli Catania-New York operati da Delta Air Lines e Catania-Montréal di Air Canada.

La nuova tratta di United Airlines collegherà direttamente Catania con l’area metropolitana di New York attraverso l’aeroporto internazionale di Newark Liberty, offrendo nuove opportunità di mobilità ai passeggeri siciliani e rafforzando al tempo stesso l’accessibilità della Sicilia per i viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti.

Il collegamento sarà operato con Boeing 767-300ER, dotato di 46 posti in classe Polaris Business, e sarà attivo quattro giorni alla settimana da maggio a settembre 2027.

“L’annuncio del nuovo collegamento di United Airlines rappresenta un risultato particolarmente significativo per SAC e per l’Aeroporto di Catania, che continua a rafforzare la propria rete internazionale e il proprio ruolo di porta d’accesso della Sicilia verso i principali mercati mondiali”, dichiarano Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC, e Anna Quattrone, Presidente di SAC. “Ringraziamo United Airlines che si inserisce in un contesto che ha già visto l’attivazione di importanti collegamenti verso il Nord America e conferma la capacità del nostro aeroporto di attrarre vettori internazionali di primo piano.

Il mercato americano rappresenta un asset strategico per la Sicilia, sia per i flussi turistici sia per le relazioni economiche e culturali, e poter contare su un’ulteriore connessione diretta con l’area di New York, arrivando a 11 voli a settimana, costituisce un importante valore aggiunto per il territorio. SAC continuerà a lavorare per ampliare e qualificare ulteriormente la connettività dello scalo, nell’interesse dei passeggeri e dello sviluppo economico e turistico della Sicilia”.