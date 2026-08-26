Con l’avvio dei solenni festeggiamenti in onore di San Vito, patrono di Chiaramonte Gulfi, la città si prepara a vivere giorni di intensa devozione e partecipazione popolare. Le celebrazioni, che si apriranno oggi, mercoledì 26 agosto, rappresentano un momento di profonda identità per la comunità chiaramontana, unendo spiritualità, tradizione e convivialità. Il programma della giornata prevede alle 18,30 la recita del santo Rosario nella chiesa di San Vito, seguito alle 19 dalla celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete don Graziano Martorana, che guiderà anche il rito della vestizione del venerato simulacro del patrono e la sistemazione del fercolo sul carro. In serata, alle 21, il piazzale San Vito ospiterà la serata danzante offerta dalla pizzeria A Funtana, con il gruppo Il Trio Musica & Magia di Damiano Scollo. Prevista anche animazione per bambini a cura di Charlie Chaplin Eventi, degustazione di pennette al ragù offerta dal comitato dei festeggiamenti e la visita del campanile della chiesa di San Vito, aperto per l’occasione. Il supporto mediatico è garantito dalla Gali group trasporti & logistica di Ispica sempre molto attenta a iniziative che richiamano l’identità di un territorio.

Nel suo messaggio alla cittadinanza, il sindaco Mario Cutello ha sottolineato come questa ricorrenza sia «un momento speciale per riflettere sul nostro passato, celebrare il presente e guardare con speranza al futuro della nostra città». Ha ricordato la figura di San Vito come «giovane e martire, esempio potente per i giovani, che insegna a rimanere saldi nelle proprie convinzioni e a non arrendersi di fronte alle avversità». «La nostra città – ha aggiunto – ha una lunga tradizione e una fede profonda che di anno in anno si rinnova, coinvolgendo sempre più giovani».

Anche l’arciprete don Graziano Martorana ha voluto rivolgere un pensiero ai fedeli, invitando a riconoscere in San Vito «il discepolo che ha seguito l’Agnello di Dio, il missionario che ha educato alla fede e ha amministrato il battesimo alle genti pagane». «Questo giovane coraggioso e leale – ha detto – insegni ai giovani il coraggio di scegliere Gesù e il suo Vangelo come modello di vita, e agli adulti la fermezza nell’impegno educativo contro modelli ostili alla fede. Viva San Vito». La festa, che proseguirà fino al 30 agosto, conferma ancora una volta il profondo legame tra Chiaramonte Gulfi e il suo santo protettore, simbolo di fede, coraggio e appartenenza.