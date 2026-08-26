Un anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo porterà temperature estreme su gran parte della Sicilia da oggi, mercoledì 26 agosto, fino a sabato 29 agosto, con punte che nell’entroterra potrebbero superare i 45 gradi centigradi.

Le zone più colpite saranno quelle interne del trapanese, del palermitano e delle aree centro-orientali dell’isola, dove il termometro potrebbe toccare i 44-45 gradi. Anche in provincia di Ragusa le temperature saranno superiori ai 40 gradi così come nel resto dell’isola.

Anche lungo le coste il caldo si farà sentire con intensità: nelle province di Palermo, Agrigento, Siracusa e Trapani i valori massimi potrebbero superare i 40 gradi già nelle prossime ore.

Nella prima parte della giornata odierna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con nubi alte stratiformi sparse sui settori occidentali. Nel pomeriggio le condizioni resteranno sostanzialmente invariate, con pulviscolo sahariano in sospensione in quantità apprezzabili su tutta l’isola.

I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a forti di libeccio sulle zone occidentali e sul mar Tirreno, dove sono previste anche raffiche tese meridionali estese fino allo Ionio. I mari saranno poco mossi o mossi, con il Tirreno che nel corso della giornata potrà risultare molto mosso.

Un calo delle temperature, di alcuni gradi, è previsto per domenica 30 agosto. Il pulviscolo sahariano che accompagna l’ondata di caldo dovrebbe invece attenuarsi solo nei primi giorni di settembre.