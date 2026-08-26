I Carabinieri della Compagnia di Vittoria nel corso del fine settimana hanno arrestato, in flagranza di reato, un 22enne del posto, ritenuto responsabile di tentato omicidio. L’attività investigativa è scaturita a seguito di un grave episodio di violenza avvenuto in serata nel centro abitato, nei pressi di un esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito dai militari, un venditore ambulante, di nazionalità straniera, è stato improvvisamente avvicinato da un soggetto che, dopo un breve scambio verbale, ha estratto un coltello a serramanico e sferrato un fendente all’addome della vittima, per poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell’aggressione.

Il ferito è stato tempestivamente soccorso e trasportato presso il locale Pronto Soccorso, dov’è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita.

I Carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno avviato le indagini analizzando le immagini registrate dell’impianto di videosorveglianza dell’attività commerciale. Grazie alla visione dei filmati, gli inquirenti sono riusciti ad identificare con certezza l’autore dell’aggressione.

Sono immediatamente scattate le ricerche, che si sono protratte senza sosta fino a quando i militari hanno individuato il veicolo sul quale il presunto autore viaggiava.

Il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice delle Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Ragusa.

Il grado di responsabilità della persona arrestata dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.