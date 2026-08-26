Scicli ha risposto in massa alla visita guidata sul Colle di San Matteo, organizzata nell’ambito della rassegna ArcheoStorie. Cittadini, appassionati di archeologia e turisti hanno affollato nel pomeriggio il percorso che sale verso uno dei siti più identitari della città, accompagnati dall’archeologo Pietro Di Rosa.

Di Rosa ha guidato il gruppo lungo il colle, raccontando la storia del sito e alcuni aspetti meno noti al pubblico, tra reperti, stratificazioni e vicende legate all’insediamento antico che domina il centro storico. ArcheoStorie propone un ciclo di appuntamenti dedicati alla valorizzazione dei siti archeologici del territorio.

Il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha parlato di un successo, sottolineando la risposta del pubblico. «Un grande successo e una partecipazione davvero calorosa per la visita guidata sul Colle di San Matteo, nell’ambito della rassegna ArcheoStorie», ha dichiarato Marino. «Cittadini, appassionati e tanti visitatori hanno risposto con entusiasmo, riempiendo il percorso di curiosità, interesse e condivisione. È stato un cammino ricco di suggestione, guidato con passione e competenza dall’archeologo Pietro Di Rosa, che ha svelato dettagli, storie e prospettive inedite su uno dei luoghi simbolo della nostra città».

Il calendario dei prossimi appuntamenti della rassegna non è stato ancora reso noto.