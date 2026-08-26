Scoglitti, frazione marinara di Vittoria, sarà protagonista il 28 agosto su Rai 1 con un servizio all’interno di Camper – Osteria Italia, il programma di viaggio condotto da Peppone Calabrese, in onda dal lunedì al venerdì alle 12. Il reportage racconta il mare, il borgo e la costa della località, nell’ambito dell’itinerario estivo del format tra le mete più suggestive d’Italia.
A curare il servizio è stata l’inviata Elisa Silvestrin, che ha girato tra le vie del borgo e lungo il litorale, raccogliendo immagini delle spiagge e raccontando le atmosfere che animano l’estate scoglittese.
Nel corso delle riprese la conduttrice si è cimentata anche nella palla tamburello da spiaggia e nel beach tennis, le due discipline sportive più praticate in questo periodo sul litorale di Scoglitti.