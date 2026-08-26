Vittoria piange la scomparsa di Salvatore Iemolo, per anni titolare della storica Villa Melania. L’imprenditore è morto ieri pomeriggio nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Catania, dove era stato trasferito dopo una caduta accidentale che gli aveva provocato un grave trauma toracico.

Le sue condizioni erano apparse gravi fin dai primi momenti. Iemolo era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Guzzardi di Vittoria, poi trasferito nel capoluogo etneo nel tentativo di stabilizzarlo. Il trauma riportato nella caduta non ha lasciato scampo: l’imprenditore si è spento ieri attorno alle 16.

Iemolo era una figura molto conosciuta a Vittoria. Aveva gestito per decenni Villa Melania, sala per ricevimenti e ristorante tra i punti di riferimento della città per cerimonie ed eventi, insieme alla figlia Melania. La struttura è chiusa da circa un anno e mezzo, ma resta nella memoria collettiva come uno dei luoghi simbolo della ristorazione vittoriese.

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha affidato il proprio cordoglio a un post sui social: «Amico carissimo sempre affabile e cortese. Sentite condoglianze alla Famiglia.»