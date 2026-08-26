Ragusa ospiterà dal 30 agosto al 4 settembre 2026 la quinta edizione dell’International Tournament and Camp, il torneo di basket giovanile che porta in città due squadre di cestisti maltesi per confrontarsi con le società sportive di Ragusa, Comiso e Rosolini in una settimana di scambio sportivo internazionale. L’iniziativa è organizzata da Ivan Cascione, allenatore dell’International Basketball Hub di Malta, ed Emanuele Sgarlata, allenatore e referente per Ragusa, con la collaborazione dell’US Acli.

A scendere in campo saranno ragazzi e ragazze tra i 10 e i 13 anni: le due squadre maltesi si alterneranno in partite amichevoli con i coetanei dei club iblei. Le mattine sono riservate agli allenamenti tecnici nella palestra Bellarmino di Ragusa, i pomeriggi alle partite sul campo.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è offrire soprattutto ai giovani maltesi un’esperienza internazionale che vada oltre il canestro, usando lo sport come occasione di incontro e amicizia. Alla settimana di basket si affiancano momenti di socializzazione tra le famiglie dei partecipanti, con giornate al mare e in piscina aperte anche a genitori e accompagnatori.

Il programma prevede l’apertura ufficiale il 30 agosto, quando alle 12 è in calendario la conferenza di presentazione al Montreal e alle 15 il torneo prende ufficialmente il via al Palazama, alla presenza del sindaco, con i saluti istituzionali, l’esecuzione degli inni nazionali e la cerimonia di apertura.

Le sfide proseguono poi martedì 1 settembre al PalaMinardi e mercoledì 2 settembre al Kamena, prima della giornata conclusiva di venerdì 4 settembre, di nuovo al PalaMinardi.

«Sarà una settimana intensa all’insegna del basket e dello scambio culturale», ha dichiarato Ivan Cascione. «È sempre bello vedere giovanissimi provenienti da realtà diverse incontrarsi e condividere la stessa passione per lo sport. Al di là delle partite e dei risultati, l’obiettivo è far vivere loro un’esperienza di crescita, creando amicizie e ricordi che potranno andare ben oltre il campo da gioco.»