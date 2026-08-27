Modica, la rassegna estiva InTeatroAperto della Fondazione Teatro Garibaldi lascia alle spalle i grandi concerti e torna al teatro amatoriale e dialettale. Il primo appuntamento del nuovo capitolo è fissato per venerdì 28 agosto, alle 21, all’Atrio Comunale di Modica, con la commedia «Annata ricca massaru cuntentu» della Compagnia Ciuri ri Maj, liberamente tratta dall’opera di Nino Martoglio.

Prima di questo passaggio, l’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” di Marina di Modica aveva ospitato la Premiata Forneria Marconi con il “Doppia Traccia Tour”, un viaggio in oltre cinquant’anni di storia della band tra i brani più noti e un omaggio a Fabrizio De André, e Nek con lo spettacolo “Nek Hits Live”, che ha registrato tutti i biglietti esauriti. Accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria in formula Power Trio, Nek ha ripercorso oltre trent’anni di carriera con brani come “Laura non c’è”, “Lascia che io sia”, “Se una regola c’è” e “Fatti avanti amore”.

Il cartellone estivo era stato aperto da Toti e Totino con lo spettacolo “Eccoci Qua” e aveva incluso anche “La Notte di Certe Notti”, tributo a Luciano Ligabue firmato da Radiofreccia – Ligabue Tribute Experience con la partecipazione di Federico Poggipollini, e la comicità di Roberto Lipari con “L’ultimo spettacolo”, già andato in scena al Teatro Garibaldi nei mesi precedenti.

Accanto ai grandi nomi, la rassegna ha riservato spazio alle compagnie del territorio, che tornano ora protagoniste della fase conclusiva del programma. Dopo l’appuntamento del 28 agosto, il 6 settembre l’Atrio Comunale di Modica ospiterà la Compagnia Teatrale CGS Salvatore Quasimodo, diretta da Nele Pluchino, con “I Commedianti: uomini devoti e donne pie” di Pippo Spampinato, commedia che racconta tra travestimenti ed equivoci le disavventure di un uomo alle prese con problemi economici.

A chiudere il calendario sarà, il 12 settembre, “Fumo negli occhi” della Compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi: lo spettacolo era stato già programmato in una data precedente e poi rinviato, ma i biglietti acquistati per l’appuntamento originario restano validi.

La Fondazione Teatro Garibaldi, presieduta da Maria Monisteri e affiancata dal sovrintendente Tonino Cannata, punta sull’Auditorium Mediterraneo come struttura in grado di ospitare produzioni di rilievo nazionale, inserendola nel circuito degli eventi che animano la costa modicana nei mesi estivi.

Non è stato reso noto l’orario dello spettacolo “Fumo negli occhi” del 12 settembre, ultimo titolo in calendario per la Compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi.