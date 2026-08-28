Pozzallo ha un nuovo comandante alla guida della Capitaneria di porto. Il Capitano di Fregata Amleto Piccinno ha ricevuto l’incarico venerdì mattina, nel corso della cerimonia di avvicendamento svoltasi nel piazzale antistante la sede della Capitaneria, succedendo al Capitano di Fregata Luigi Vincenti, alla guida del Compartimento Marittimo ibleo da due anni.

Vincenti lascia Pozzallo per un nuovo incarico presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Nel congedo ha ringraziato il personale della Capitaneria e le autorità del territorio per il percorso condiviso, ha parlato di un legame stretto maturato con la città e ha augurato buon vento al successore.

Piccinno, di origini salentine come lo stesso Vincenti, arriva dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, dove era comandante in seconda. Nel corso della carriera ha già prestato servizio in Sicilia, a Trapani, e in Puglia, dove ha guidato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto.

Alla cerimonia ha preso parte il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Raffaele Macauda, insieme alle autorità civili, militari e religiose del territorio e ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, tra cui l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Presente anche il personale civile e militare del Compartimento Marittimo di Pozzallo.

Nel suo intervento, Macauda ha ripercorso i risultati raggiunti dalla Capitaneria di Pozzallo durante il comando di Vincenti, ha espresso apprezzamento per l’attività svolta e ha augurato buon lavoro a Piccinno per il nuovo incarico.

Piccinno si è detto onorato del nuovo incarico e ha espresso apprezzamento per la professionalità del personale della Capitaneria di Pozzallo, con cui ha iniziato a lavorare da subito dopo il passaggio di consegne.