Ragusa si prepara al ritorno in campo della Passalacqua Basket. Le giocatrici della formazione biancoazzurra hanno completato i controlli medici di routine e hanno iniziato a costruire la stagione 2026/2027 di Serie A2, la prima sotto la guida tecnica di Paolo Seletti. Il primo test di preseason è fissato per venerdì 11 settembre a Caltanissetta.

Seletti arriva a Ragusa dopo aver portato Faenza alla promozione in Serie A1. Il gruppo mescola conferme e volti nuovi: le atlete stanno attraversando una fase di riattivazione fisica e atletica insieme al nuovo staff tecnico, mentre il calendario della preseason prevede amichevoli contro squadre di pari categoria e di categoria superiore, utili a testare sul campo il lavoro svolto in allenamento.

Tra le riconfermate ci sono la capitana Chiara Consolini, Federica Mazza, Beatrice Stroscio, Melaine Olodo, Josephine Di Fine e Precious Johnson. Cinque, invece, le giocatrici alla prima esperienza a Ragusa: Sara Ronchi, Alessandra Cosaro, Elisa Leghissa, Marion Heriaud e Martina Guzzoni.

Al fianco di Seletti lavora uno staff rinnovato: Sergio Trovato come assistant coach, Paolo Modica come preparatore atletico e Laura Perseu come skills coach. Il settore giovanile è affidato a Sharon Baglieri e Turi Lissandrello, che seguiranno anche le cinque atlete aggregate alla prima squadra.

La presentazione ufficiale della squadra è in programma per martedì 1° settembre, alle 11, nella sede del main sponsor Passalacqua Logistica e Spedizioni, in viale n. 15 III fase 7 a Ragusa.

Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente della società, Davide Passalacqua, Gianstefano Passalacqua in rappresentanza dello sponsor, il direttore sportivo Alessandro Scrofani, lo staff tecnico al completo e le giocatrici della prima squadra, impegnata nel campionato di Serie A2.

Sono attesi anche la presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e l’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi.