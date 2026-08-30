Modica torna a proiettare cinema nei suoi quartieri più periferici. Dal 3 settembre, ogni giovedì del mese alle 21, lo spazio di comunità ModicAltra organizza per il quinto anno consecutivo il Cinema di Quartiere, rassegna di proiezioni gratuite all’aperto pensata per riportare residenti e curiosi in quattro luoghi della città: i vialetti di Marina di Modica, via Blandini a Modica Alta, piazzetta Grimaldi a Modica Bassa e il parcheggio di via Sacro Cuore nel quartiere Sorda.
Si comincia il 3 settembre a Marina di Modica con un doppio programma: il docufilm-inchiesta Spin Time – Che fatica la democrazia! di Sabina Guzzanti, dedicato al tema dell’abbandono e dell’occupazione degli spazi, seguito da un filmato d’epoca dello storico Giovanni Modica Scala, Da Ciarciolo a Marina di Modica (1961-1976), che ripercorre la storia della zona costiera.
Il 10 settembre l’appuntamento si sposta in via Blandini, a Modica Alta, dove sarà proiettato WALL-E di Andrew Stanton. Il film d’animazione, scelto per affrontare i temi dell’indifferenza e della solitudine sociale, racconta la storia del robot rimasto solo su una Terra abbandonata dagli esseri umani.
Il 17 settembre la rassegna arriva in piazzetta Grimaldi, a Modica Bassa, con Le otto montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, premiato con quattro David di Donatello. La proiezione è legata al tema dello spopolamento.
Chiude il calendario, il 24 settembre, il parcheggio adiacente alla bambinopoli di via Sacro Cuore, nel quartiere Sorda, dove sarà proiettato Jimmy’s Hall – Una storia d’amore e libertà di Ken Loach, scelto per affrontare il tema della partecipazione.
L’immagine dell’edizione 2026 porta la firma dell’illustratore modicano Angelo Ruta, noto per le collaborazioni con il Corriere della Sera. Il disegno raffigura una barca che attraversa la notte, con lo schermo trasformato in una vela: un equipaggio pronto a remare insieme verso i quartieri dove il cinema di solito non arriva.
Le proiezioni restano gratuite per il pubblico, ma le spese tecniche non sono coperte interamente dall’attività volontaria di ModicAltra. L’associazione chiede un sostegno attraverso il crowdfunding, raggiungibile dal link in bio dei canali social @modicaltra, cercando “Cinema di Quartiere 2026” su gofundme.com oppure tramite paypal.com/paypalme/modicaltra.
ModicAltra ha aderito, insieme ad altre 60 associazioni siciliane, al Patto per restare, il movimento nato per rivendicare come scelta libera, e non come conseguenza obbligata della mancanza di opportunità, la decisione di restare o partire dalla Sicilia. I minuti che precedono ogni proiezione saranno dedicati a un confronto su questo tema, aperto al pubblico presente in ciascuno dei quattro quartieri.