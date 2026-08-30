Ragusa Confcommercio provinciale ha aperto le iscrizioni a quattro corsi di formazione professionale, abilitanti e riconosciuti dalla Regione Siciliana, per chi vuole lavorare nella ristorazione, nel commercio o nell’intermediazione immobiliare. Sono attivi il corso Sab (ex Rec) per la somministrazione di alimenti e bevande, il corso per agente di commercio, il corso per agente immobiliare e il corso Haccp online per la sicurezza alimentare. Le lezioni si tengono nella sede dell’associazione a Ragusa, con posti limitati per ciascun percorso.

Il corso Sab, che ha sostituito il vecchio Rec, abilita alla somministrazione di alimenti e bevande ed è il requisito necessario per aprire o gestire un bar, un ristorante o un’attività di ristorazione. Il corso per agente di commercio abilita all’esercizio della professione di rappresentante e procacciatore d’affari, mentre quello per agente immobiliare è il passaggio necessario per iscriversi al registro delle imprese come mediatore. Il corso Haccp online riguarda invece le norme igienico-sanitarie richieste a titolari e dipendenti di bar, ristoranti, gastronomie e attività di somministrazione.

I percorsi rilasciano attestati riconosciuti e sono tenuti da docenti qualificati. La frequenza è organizzata con modalità flessibili e, nel caso del corso Haccp, si svolge interamente online.

Il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, ha spiegato il senso dell’iniziativa: «La formazione è il primo passo per costruire un futuro solido nel mondo del lavoro. I nostri corsi non sono solo abilitanti, ma rappresentano un investimento concreto sulle persone e sulle loro capacità. In un territorio come il nostro, dove il commercio e i servizi sono motori dell’economia, formarsi significa essere pronti a cogliere le opportunità e a creare valore».

Manenti ha aggiunto: «Confcommercio Ragusa vuole essere un punto di riferimento per chi cerca professionalità e aggiornamento. Offriamo percorsi riconosciuti, accessibili e di qualità, perché crediamo che lavorare meglio domani significhi investire oggi nelle proprie competenze».

Le iscrizioni si ricevono nella sede di Confcommercio Ragusa, dove restano gli ultimi posti disponibili per ciascun corso. Per informazioni si può chiamare lo 0932 622522 o il 329 713 5482.