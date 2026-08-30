Il Lions Club Ragusa Host porta in scena lo spettacolo teatrale «Risvegli» mercoledì 2 settembre alle 20.30 al Parco Alessandro Licitra di Ragusa. L’iniziativa sostiene il Centro Risvegli Ibleo e, in particolare, il progetto per la realizzazione di una casa di accoglienza destinata alle famiglie assistite dal centro.

Sul palco saliranno «I Sonnambuli», il club letterario notturno andante ideato da Fabio Manenti e Michele Arezzo. Il biglietto d’ingresso costa 12 euro e il ricavato della serata sarà destinato al progetto della casa di accoglienza, con una parte riservata anche alle attività della Lions Clubs International Foundation e della MK Onlus.

«Per il Lions Club Ragusa Host, l’appuntamento rinnova il valore del servizio e della solidarietà che caratterizza l’attività dell’associazione: una serata per divertirsi, ma soprattutto per “risvegliare” attenzione e partecipazione verso una realtà sanitaria di grande rilevanza per il territorio», ha dichiarato la presidente del Lions Club Ragusa Host, Ornella Licitra.

Il Centro Risvegli Ibleo è presieduto dal dottor Mariano Conticello ed è un punto di riferimento per numerose famiglie del territorio ibleo che affrontano percorsi complessi. Non è stata ancora comunicata una data per l’apertura della casa di accoglienza, il cui completamento resta legato anche al risultato di iniziative di raccolta fondi come quella del 2 settembre.