La Protezione civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta rossa per il rischio di incendi e per le ondate di calore in tutte le province dell’isola, compresa quella di Ragusa. L’avviso sarà valido da mezzanotte di domenica 30 agosto 2026 e per le 24 ore successive, con temperature percepite che potranno toccare i 40 gradi.

Per il capoluogo ibleo il bollettino ha indicato un livello di pericolosità alta, la fascia più severa prevista dalla scala regionale per il rischio di incendi boschivi e di interfaccia. Nel documento della Protezione civile si legge: «Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce».

L’allerta rossa riguarda contemporaneamente tutte le nove province siciliane, con lo stesso livello massimo previsto dal sistema regionale di allertamento, sia per il rischio di incendi sia per le ondate di calore.

La finestra di massima allerta si esaurirà alla mezzanotte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto, quando scadranno le 24 ore indicate dal bollettino regionale.