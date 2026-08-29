A Scicli, il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone hanno incontrato venerdì mattina, 28 agosto 2026, i bagnini comunali impegnati nel servizio di sicurezza e vigilanza sulle spiagge di Pisciotto, Sampieri e Micenci, a Donnalucata, per ringraziarli del lavoro svolto durante la stagione estiva.

All’incontro ha preso parte anche l’ingegnere Giuseppe Giallo, responsabile comunale per la Bandiera Blu. Il servizio di vigilanza sulle tre spiagge, durante il quale i bagnini sono intervenuti anche per prestare soccorso e assistenza a cittadini e bagnanti, terminerà lunedì 31 agosto.

«Abbiamo voluto incontrare personalmente i nostri bagnini per complimentarci con loro e ringraziarli per l’impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati durante tutta la stagione. Hanno svolto un lavoro eccellente, rappresentando un importante presidio di sicurezza sulle nostre spiagge e contribuendo concretamente alla tutela di cittadini e turisti», hanno dichiarato il sindaco Marino e l’assessore Giannone.

Per la prossima stagione l’amministrazione punta ad aumentare il numero dei bagnini e delle postazioni di vigilanza lungo il litorale sciclitano. «Il nostro impegno è di fare ancora di più il prossimo anno. Vogliamo riuscire a coinvolgere un numero maggiore di bagnini e ad aumentare le postazioni», ha aggiunto Giannone, che ricorda come la presenza del servizio di salvamento sia anche uno degli elementi considerati nel percorso per il mantenimento della Bandiera Blu.