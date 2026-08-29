Ragusa ha un nuovo giardino nel cuore del centro storico. Piazzetta Monsignor Tidona, lo spazio che collega l’area della Prefettura a piazza San Giovanni, è pronta e fruibile da sabato 29 agosto 2026, giorno in cui la città celebra il patrono San Giovanni Battista. L’intervento di recupero promosso dal Comune si è concluso con la piantumazione delle essenze arboree nell’area già riqualificata nei mesi scorsi.

Le piante non sono state scelte a caso. «Il progetto di recupero oggi si completa con la piantumazione delle essenze arboree — spiega l’assessore ai Centri storici Giovanni Gurrieri — Abbiamo scelto essenze officinali, aromatiche, alberi tipici della macchia mediterranea e anche quegli alberi che hanno sempre costituito i giardini delle nostre case». Piante aromatiche e officinali, insieme alle specie tipiche della tradizione locale, accompagnano così la nuova vita della piazzetta.

L’area, fino a pochi mesi fa poco più che un punto di passaggio tra la Prefettura e piazza San Giovanni, è stata resa più ordinata e accessibile. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è farne un luogo di sosta e di incontro, non un semplice corridoio urbano.

Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane la piazzetta sarà interessata da un calendario di iniziative — sport, cinema, lettura, proiezioni — concordato tra l’assessorato ai Centri storici e il sindaco Peppe Cassì. Le date specifiche degli appuntamenti non sono state ancora comunicate.

«Riqualificare uno spazio significa soprattutto restituirlo alla città», ha detto Gurrieri, che inquadra l’intervento nel masterplan per la riattivazione sociale e culturale del centro storico, costruito attraverso il confronto tra amministrazione e cittadini attivi.

Il recupero di piazzetta Tidona non è un intervento isolato. A pochi passi, nella parte bassa di Palazzo Ina, è già visibile la nuova pavimentazione in pietra calcarea, in continuità con piazza San Giovanni, e il rivestimento delle colonne del porticato.

«Il porticato di Palazzo Ina è un luogo che è già completamente cambiato a seguito del primo intervento di riqualificazione — aggiunge Gurrieri — Il percorso proseguirà nei prossimi giorni con il recupero dei soffitti, l’installazione dei nuovi corpi illuminanti e l’inserimento di ulteriore verde. È previsto inoltre il ripristino con pietra calcarea del prospetto al piano terra». L’obiettivo, spiega l’assessore, è rifunzionalizzare gli spazi per attività culturali e commerciali, creando continuità tra piazza San Giovanni, Palazzo Ina e piazzetta Monsignor Tidona.