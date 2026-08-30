Vittoria ha vissuto due episodi di violenza sulle donne nel giro di poco più di 24 ore, tra la serata di venerdì 28 e quella di sabato 29 agosto 2026. In entrambi i casi sono intervenuti carabinieri e polizia e le vittime sono state accompagnate in ospedale, dove è stato attivato il Codice Rosa, il protocollo che garantisce assistenza immediata e percorsi dedicati a chi subisce violenza.

Il primo episodio, in ordine di tempo, risale alla serata di venerdì 28 agosto: una donna di circa trentacinque anni avrebbe denunciato un tentativo di abuso da parte di tre persone in un luogo pubblico della città, probabilmente su una panchina. Le circostanze restano poco chiare: la donna ha fornito ai militari una ricostruzione frammentaria e potrebbe aver assunto alcolici nelle ore precedenti ai fatti.

La sera successiva, sabato 29 agosto, una ragazza di vent’anni sarebbe stata vittima di attenzioni non desiderate da parte di una persona con cui intrattiene rapporti di lavoro. Accompagnata dai genitori, è stata visitata in ospedale e presa in carico secondo le procedure di tutela previste per le vittime di violenza.

In entrambi i casi le forze dell’ordine hanno informato l’autorità giudiziaria e attivato le misure di protezione previste dal Codice Rosa, che prevede anche il coinvolgimento dei Centri Antiviolenza del territorio. Le indagini, condotte da carabinieri e polizia, sono ancora in fase preliminare e dovranno accertare eventuali responsabilità penali.