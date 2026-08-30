RAGUSA – L’estate continua a farsi sentire sul territorio ibleo, dopo la forte ondata di caldo che ha interessato la Sicilia negli ultimi giorni. I primi giorni di settembre potrebbero però segnare un graduale cambiamento delle condizioni meteorologiche. Le attuali elaborazioni dei principali modelli previsionali indicano infatti una settimana, quella compresa tra lunedì 31 agosto e domenica 6 settembre, caratterizzata inizialmente da tempo stabile e temperature ancora elevate, seguita da un possibile sensibile calo termico nella seconda parte del periodo.

Lunedì 31 agosto, ancora piena estate

La settimana dovrebbe iniziare con condizioni prevalentemente stabili. A Ragusa è previsto cielo sereno, con temperature comprese indicativamente tra 26 e 34 gradi. Le probabilità di precipitazioni risultano molto basse.

Anche le elaborazioni del Met Office indicano per lunedì una giornata soleggiata, con una massima intorno ai 36 gradi, a conferma di una situazione ancora decisamente estiva.

Martedì 1 e mercoledì 2 settembre: caldo ancora protagonista

La situazione dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile anche tra martedì e mercoledì.

Per martedì 1 settembre le previsioni indicano cielo sereno e temperature intorno ai 25-32 gradi, mentre per mercoledì 2 settembre la massima potrebbe nuovamente raggiungere o avvicinarsi ai 34-35 gradi.

Anche in questa fase il rischio di precipitazioni appare molto contenuto. Le elaborazioni disponibili concordano infatti nel delineare una prima parte della settimana prevalentemente asciutta e soleggiata, dopo la fase di caldo che ha interessato Ragusa nei giorni scorsi.

Giovedì 3 settembre, qualche nube in più

Un primo segnale di cambiamento potrebbe arrivare nella giornata di giovedì 3 settembre.

Il quadro rimarrebbe comunque prevalentemente stabile, ma potrebbe aumentare la nuvolosità. Le temperature resterebbero elevate, con valori massimi intorno ai 32-33 gradi secondo alcune delle attuali elaborazioni.

Al momento non emerge un segnale sufficientemente consistente per parlare di una vera e propria fase di maltempo sul Ragusano.

Venerdì 4 settembre: possibile svolta

La giornata di venerdì 4 settembre potrebbe rappresentare il passaggio più interessante della settimana.

Le previsioni attuali mostrano infatti un aumento della nuvolosità e soprattutto un primo calo delle temperature. Una delle elaborazioni disponibili indica una massima intorno ai 32 gradi, mentre altre proiezioni sono più fredde e fanno scendere i valori verso i 25 gradi, associando anche una possibilità di temporali.

È quindi proprio questa la giornata sulla quale sarà necessario prestare maggiore attenzione ai prossimi aggiornamenti: lo scenario non è ancora completamente definito.

Sabato 5 e domenica 6 settembre: temperature in netto calo

Il cambiamento potrebbe diventare più evidente nel fine settimana.

Per sabato 5 settembre le attuali previsioni indicano temperature massime attorno ai 27 gradi, mentre per domenica 6 settembre si potrebbe scendere ulteriormente, con valori massimi intorno ai 26 gradi.

Alcune elaborazioni descrivono per entrambe le giornate condizioni più nuvolose, ma senza indicare al momento precipitazioni significative sul territorio ragusano.

Si tratterebbe dunque di un calo termico importante rispetto ai valori della prima parte della settimana, anche se è ancora presto per stabilire con certezza se il cambiamento sarà accompagnato da piogge o temporali.

La tendenza generale

Il quadro complessivo è quello di una settimana divisa in due.

La prima parte, fino a giovedì, dovrebbe essere caratterizzata da caldo, stabilità e prevalenza di sole, con temperature ancora abbondantemente estive.

Da venerdì potrebbe invece iniziare un cambiamento, destinato a diventare più evidente tra sabato e domenica, quando le temperature potrebbero scendere sensibilmente.

La tendenza è coerente anche con il quadro previsionale dell’Aeronautica Militare, che per il periodo 31 agosto–6 settembre indica per il Centro-Sud temperature superiori alla media climatologica e precipitazioni inferiori alla media, quindi un contesto ancora generalmente caldo e poco piovoso.

Nota: i valori sono indicativi e possono cambiare nei successivi aggiornamenti dei modelli, soprattutto per le giornate di venerdì, sabato e domenica. Le diverse fonti previsionali presentano infatti ancora differenze proprio nella seconda parte della settimana.