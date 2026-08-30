Un violento scontro tra un Suv Land Rover e una Bmw ha provocato un ferito poco dopo mezzogiorno di oggi, domenica 30 agosto, lungo la Statale 115, all’ingresso di Vittoria e precisamente all’altezza della Fontana della Pace. Le cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni ad avere la peggio è stato il conducente del Suv, che pare avrebbe riportato un forte trauma alla colonna vertebrale. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento in ospedale per gli accertamenti specialistici.

L’impatto ha provocato danni ingenti a entrambi i veicoli. Dopo l’urto, il Suv è finito sulla piazzola spartitraffico, sradicando alcuni pali della segnaletica direzionale.

La circolazione ha subito rallentamenti nelle ore successive, mentre gli operatori intervenuti hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità.

Le indagini restano aperte per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità dei due conducenti. Non è stato reso noto se anche l’automobilista alla guida della Bmw abbia riportato ferite nell’impatto. (Foto Assenza)