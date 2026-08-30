Incendio oggi in un’area boschiva di contrada Muti-Santa Lucia a Chiaramonte Gulfi: sul posto vigili del fuoco, Forestale e volontari. La segnalazione è arrivata alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, poco prima di mezzogiorno. Nelle prime fasi sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco con quattro mezzi, tre squadre dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa e due squadre di volontari antincendio.

Vista la conformazione del terreno e il rischio che le fiamme raggiungessero zone abitate, è stato inviato sul posto il direttore delle operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco, che ha richiesto l’intervento di un mezzo aereo. Il velivolo antincendio della flotta nazionale, Orso Bruno, è arrivato alle 13.40 e ha effettuato 12 lanci d’acqua, riuscendo a fermare il fronte delle fiamme ed evitando che l’incendio si estendesse ulteriormente.

Le operazioni sono state coordinate dalla Prefettura di Ragusa, con le indicazioni del sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, che conosce direttamente il territorio interessato. Al coordinamento ha partecipato anche il centro operativo provinciale della Forestale, dove per la campagna antincendio boschivo è presente un funzionario dei Vigili del Fuoco.

Sul posto restano impegnate due squadre, una della Forestale e una dei Vigili del Fuoco, per la bonifica del terreno bruciato.