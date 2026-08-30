Aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della SP55 Giarratana-San Giacomo-Nobile-Noto, per un importo complessivo di 700 mila euro. La gara, gestita dal IV Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, si è conclusa con l’affidamento alla CATENA S.r.l., che ha presentato un ribasso del 32,46188%.

Alla procedura telematica a evidenza pubblica hanno partecipato 261 imprese. Oltre 551 mila euro dell’importo complessivo sono destinati ai lavori a base d’asta, mentre circa 148 mila euro riguardano le somme a disposizione dell’amministrazione, comprese tra l’altro spese per oneri di discarica, accertamenti di laboratorio, imprevisti e IVA.

L’intervento rientra nelle misure previste dalla Legge regionale 29/2025, articolo 7, dedicate alla messa in sicurezza delle strade provinciali e al collegamento delle aree interne. La SP55 collega il territorio di Giarratana con San Giacomo, Nobile e Noto, lungo un tracciato che mette in relazione il territorio ibleo con quello siracusano.

L’aggiudicazione arriva dopo le operazioni di gara condotte dagli uffici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Con la formalizzazione della proposta di aggiudicazione dovranno essere completate le procedure propedeutiche alla consegna del cantiere e all’avvio dei lavori lungo il tracciato.

A seguire l’iter dell’intervento è stato anche l’onorevole Ignazio Abbate, che ha collegato l’opera alle condizioni della viabilità utilizzata da residenti, imprese agricole e flussi turistici. «Prosegue senza sosta l’impegno per la modernizzazione della nostra viabilità – dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate – dalla fase di finanziamento siamo passati all’assegnazione dei lavori».

Abbate ha indicato tra gli obiettivi dell’intervento il ripristino delle condizioni di sicurezza e la riduzione dei disagi legati all’usura del manto stradale, ringraziando la presidente del Libero Consorzio di Ragusa e i consiglieri provinciali Irene Tidona, Alessio Ruffino e Giovanni D’Aquila per il lavoro svolto nell’individuazione delle criticità.