Una Fiat Panda grigio argento è finita contro un muro stamattina a Comiso, in via Generale Girlando, all’angolo con via Benedetto Croce. Alla guida c’era una donna, rimasta ferita al volto nell’impatto. Secondo una prima ricostruzione, non ancora confermata dalle forze dell’ordine, l’utilitaria sarebbe stata urtata da un’altra auto, che si sarebbe poi allontanata senza fermarsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso la conducente e l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria per le cure del caso. Ad occuparsi della viabilità e dei rilievi per ricostruire la dinamica è la Polizia Locale di Comiso, chiamata a stabilire se la Fiat Panda sia stata effettivamente urtata da un altro veicolo o abbia perso il controllo per cause diverse.

Le immagini scattate subito dopo l’incidente mostrano i danni riportati dalla vettura: cofano piegato, paraurti anteriore sfondato e parafango sinistro ammaccato. Il mezzo che l’avrebbe colpita non è stato ancora identificato.

Della vettura che si sarebbe allontanata dopo l’urto non è stata resa nota alcuna descrizione. (Foto Assenza)