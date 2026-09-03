Intensificati nell’ultima decade di agosto i servizi di controllo del territorio dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, considerato anche l’aumentato volume di veicoli in circolazione nelle zone turistiche della provincia, specialmente nelle ore serali e notturne, al fine prevenire e contrastare le più frequenti violazioni alle norme del codice della strada.

In quest’ultimo scorcio dell’estate numerosi automezzi sono stati controllati dai Carabinieri, con una particolare attenzione come sempre rivolta al fenomeno della guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Nel corso dell’ultima settimana sono state sei le persone denunciate per gravi violazioni del codice accertate a seguito di interventi o all’esito di controlli su strada, e altrettante le patenti ritirate o sospese.

Gli ultimi due casi si sono verificati in questi giorni. Il primo sulla strada provinciale Pozzallo-Pachino, in territorio di Ispica, quando l’intervento della pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica è stato richiesto alle 4 del mattino perché una Peugeot condotta da un giovanissimo è andata prima a sbattere contro un muro e poi con la parte posteriore di un’Audi. Il conducente è risultato positivo al test condotto tramite l’etilometro e quindi denunciato e la sua patente ritirata. Nell’altro caso lo stesso reparto è intervenuto per un’auto capovolta in viale Australia alle 3 del mattino e il tasso alcolemico del conducente è risultato molto al di sopra dei limiti consentiti.

Un altro caso nei giorni scorsi sempre a Pozzallo, dove la pattuglia, poco dopo le 23, ha notato una WV Golf procedere a velocità molto elevata in viale Asia ed ha deciso di controllarla, trovando alla guida un ventenne, neopatentato, risultato positivo all’alcol test e quindi denunciato per la grave violazione

Un incidente spettacolare, fortunatamente senza conseguenze per le persone, si è verificato a fine agosto a S. Maria del Focallo, ove nel pomeriggio una Fiat Punto che percorreva a forte velocità la SP 67 è finita sullo spartitraffico posto alla confluenza di viale Kennedy. All’arrivo della pattuglia dell’Arma il 40enne che aveva provocato l’incidente stava provando, invano, a spostare l’auto dalla posizione in cui si trovava. Effettuati i rilievi e constatato lo stato del guidatore, anche questo è stato denunciato e sanzionato amministrativamente per altre violazioni del codice della strada.

Infine altre due denunce sono scattate a Ragusa, ad opera dalla Sezione Radiomobile della Compagnia che ha sottoposto a controllo e deferito un 28enne del posto e un 24enne di Francofonte (SR), che hanno evidenziato un tasso superiore al limite massimo consentito.

In questi casi è scattato, come previsto dal codice della strada, il ritiro della patente che è stata trasmessa alla Prefettura per il procedimento di sospensione.

Il grado di responsabilità delle persone denunciate dai Carabinieri dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.