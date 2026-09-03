Puntarazzi, contrada di Ragusa, ospiterà domenica 6 settembre, alle 18:30, la seconda edizione della Sfilata di Simpatia, una passerella per cani meticci e di razza organizzata nell’ambito della Festa del Villaggio di Puntarazzi, con il patrocinio del Comune di Ragusa.
Accanto alla passerella sarà allestito il Carrello Solidale, un punto di raccolta dove chiunque potrà donare cibo per cani e gatti in difficoltà. Gli alimenti raccolti andranno ai detentori delle colonie feline riconosciute e ai tutor che si occupano dei cani reimmessi sul territorio comunale.
Chi vuole iscrivere il proprio cane alla sfilata deve farlo entro le 12:00 di sabato 5 settembre, contattando la signora Raniolo al numero 366 4493538. Possono partecipare sia gli esemplari di razza sia i meticci, senza distinzioni di taglia o pedigree.
La Festa del Villaggio resta comunque aperta anche a chi non iscrive il proprio cane alla sfilata: la cittadinanza può partecipare portando comunque con sé i propri amici a quattro zampe.