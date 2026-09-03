Ragusa si prepara ad accogliere la ventinovesima edizione dell’Autogiro della Provincia di Ragusa, la manifestazione di regolarità classica per auto d’epoca organizzata dal Veteran Car Club Ibleo. L’appuntamento parte nel pomeriggio di venerdì 4 settembre 2026 e si chiude domenica 6 settembre, con un percorso che tocca i comuni di Ragusa, Comiso e Vittoria.
Dopo le verifiche tecniche all’hotel Poggio del Sole, sulla litoranea di Ragusa mare, la prima prova di regolarità partirà dal piazzale 8 Maggio, accanto allo stadio di contrada Selvaggio. La giornata di apertura si chiude con la cena all’agriturismo Al Casale, nelle campagne iblee.
Sabato 5 settembre gli equipaggi affrontano la seconda prova di abilità alle 9, al Centro Commerciale Ibleo, prima di imboccare il percorso turistico verso Comiso, con sosta e visita guidata nel centro storico casmeneo.
Il pranzo di sabato è fissato alla Tenuta Bastonaca di Vittoria. Durante il trasferimento verso l’hotel è in programma la terza prova di abilità, mentre alle 21 si tiene la cena di gala con le premiazioni della manifestazione.
Domenica 6 settembre il programma prevede la visita al castello di Donnafugata, tappa che precede il pranzo conclusivo e i saluti finali, con cui si chiude la ventinovesima edizione dell’Autogiro.
L’evento è organizzato dal Veteran Car Club Ibleo con il patrocinio del Comune di Ragusa e dell’assessorato al Turismo della Regione Siciliana. Alla manifestazione partecipano equipaggi provenienti da diverse regioni italiane, attratti dal percorso tra le colline e i borghi della Sicilia sud-orientale.