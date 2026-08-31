Ragusa si prepara al debutto stagionale della Virtus Ragusa, che mercoledì 2 settembre alle 17.30 scenderà in campo in casa per la prima amichevole precampionato contro l’Olympia Comiso. La squadra allenata da Gianni Recupido lavora da nove giorni e il test contro i comisani sarà il primo banco di prova per un gruppo ampiamente rinnovato in vista della nuova stagione di Serie B Interregionale.

Il tecnico Gianni Recupido spiega i criteri seguiti nella costruzione del roster estivo. «La squadra è stata composta confermando i giocatori più talentuosi dello scorso anno, quelli che si sposavano con la nostra idea di pallacanestro. A loro abbiamo aggiunto giovani di prospettiva, che abbiano voglia di lavorare e di mettersi in mostra», ha spiegato l’allenatore della Virtus.

La prima amichevole avrà anche una funzione di tutela fisica per gli atleti. «La prima la giocheremo con il cronometro, anche per tutelare i ragazzi dal punto di vista fisico», ha detto Recupido, spiegando che le partite serviranno a lui per conoscere meglio i giocatori e capire come rispondono alle richieste, ma anche ai giocatori stessi per imparare a conoscersi in campo: come servire un compagno, come aiutarlo, come stare insieme.

Il test contro l’Olympia Comiso apre un calendario di cinque amichevoli prima dell’inizio del campionato. Dopo il debutto di mercoledì 2 settembre, la Virtus tornerà in campo sabato 5 settembre, sempre alle 17.30 e sempre in casa, contro il Gela, avversario anche nel girone F della Serie B Interregionale. Mercoledì 9 settembre, alla stessa ora, sarà la volta della Fortitudo Agrigento.

Le ultime due amichevoli si giocheranno in trasferta: giovedì 17 settembre alle 18 sul campo di Agrigento e domenica 20 settembre, sempre alle 18, a Gela.

Recupido ha anticipato anche l’identità di gioco che vuole imprimere alla squadra. «L’imprinting deve essere quello di una squadra che difende forte, che si passa la palla e che, quando è possibile, spinge spesso in contropiede. La pallacanestro che piace a me e mi ha permesso di avere risultati è questa», ha detto il tecnico.